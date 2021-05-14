В Тюмени четыре дня будет стоять аномальная жара. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени четыре дня будет стоять аномально жаркая погода. Об этом предупреждает местный гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, на юге Тюменской области и в самом областном центре с 14 по 18 мая местами ожидается средняя суточная температура воздуха выше нормы на 10 и более градусов.

Также специалисты предупреждают, что сегодня в Тюмени установлено опасное природное явление – пятый класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды (чрезвычайная пожарная опасность).