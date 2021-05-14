Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2021 13:15

В Тюмени четыре дня будет стоять аномальная жара

Средняя суточная температура воздуха ожидается выше нормы на 10 и более градусов
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени четыре дня будет стоять аномальная жара.

В Тюмени четыре дня будет стоять аномальная жара.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени четыре дня будет стоять аномально жаркая погода. Об этом предупреждает местный гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, на юге Тюменской области и в самом областном центре с 14 по 18 мая местами ожидается средняя суточная температура воздуха выше нормы на 10 и более градусов.

Также специалисты предупреждают, что сегодня в Тюмени установлено опасное природное явление – пятый класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды (чрезвычайная пожарная опасность).

Погода в Тюмени и Тюменской области