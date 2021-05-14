В выходные в Тюмени усилят патрулирование городских лесов. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».

В ближайшие выходные в Тюмени усилят патрулирование городских лесов. К сожалению, в регионе до сих пор сохраняется высокая пожарная обстановка.

– В такой период очень важно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и проявлять внимательность. Отдых в городских лесах с возможностью приготовления пищи на углях возможен только в специально отведенных для этого местах отдыха и на мангальной зоне Гилевской рощи, – рассказали в МКУ «ЛесПаркХоз».

Специалисты напоминают, что нарушения правил пожарной безопасности в лесах влекут предупреждение или наложение штрафа от 1 500 до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 500 тысяч рублей. В период особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое.