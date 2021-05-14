Тоболяк побил любимую, которая распивала алкоголь с его матерью. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в областную больницу с телесными повреждениями обратилась 33-летняя гражданка. Травму лица женщине нанёс её 28-летний сожитель.

Подозреваемый пришёл после работы к своей матери и увидел, что она распивает алкоголь с его сожительницей. Такой поворот событий мужчине не понравился, он начал выгонять возлюбленную из квартиры, чтобы она шла к себе домой.

– Девушка начала оказывать сопротивление, но задержанный проявил настойчивость и, вытолкав сожительницу в подъезд, несколько раз ударил ее по лицу. После этого он закрыл входную дверь и остался у матери, пострадавшая самостоятельно вызвала скорую, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.