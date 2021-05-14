Снова рост. Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 мая 2021 года увеличилось на 56 человек, четверо скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 мая 2021 года увеличилось на 56 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 56 и составило 35 843 человека.

За последние сутки в России выявлено 9 462 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 17% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 756 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 116 летальных исходов, выздоровели 4 537 634 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область поступило 34 300 доз вакцины от коронавируса. Таким образом, на сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 205 243 дозы, «ЭпиВакКорона» – 7 790 доз.

– В регионе реализуются различные формы выездной работы, в том числе есть все возможности для проведения коллективной вакцинации в трудовых коллективах. Кроме того, осуществляются выезды вакциномобилей в отдаленные населенные пункты, также работают временные пункты в торговых центрах и до 16 мая – в выставочном зале.