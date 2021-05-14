Тюменцам напомнили, какие документы необходимы для оформления садового дома. Фото - управление Росреестра по Тюменской области.

Тюменцам напомнили, какие документы необходимы для оформления садового дома. Для начала нужен технический план, который оформляет кадастровый инженер. Список специалистов размещен на официальном сайте Росреестра.

– Необходимо предоставить декларацию, составленную и заверенную правообладателем земельного участка, на котором находится завершенный строительством объект недвижимости. Если ранее право на земельный участок не было зарегистрировано в реестре прав, необходимо будет также представить в орган регистрации прав правоустанавливающие документы на земельный участок, – отметили в управлении Росреестра по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что государственная пошлина за регистрацию права собственности на садовый дом уплачивается в размере 350 руб. Заявление с документами можно подать в МФЦ, посредством почтового направления на адрес: г. Тюмень, ул. Луначарского, 42 (при этом документы должны быть заверены у нотариуса) или прислав их на электронные сервисы Росреестра на официальном сайте ведомства (документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью).