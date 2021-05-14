В тюменском селе Кулаково отключат воду из-за подключения к магистральному водоводу. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В тюменском селе Кулаково 18 мая в 9 часов утра отключат воду из-за подключения к магистральному водоводу. Из областного центра сюда протянули более 11 километров новых сетей водоснабжения.

– Жители села с нетерпением ожидают запуска нового водовода, ведь они получали жизненно важный ресурс без очистки. Учитывая разницу химического состава и то, что за годы в сетях осело железо, содержащееся в избытке в подземном источнике, возможно временное ухудшение качества воды, – отметили в «Росводоканал Тюмень».

19 мая продолжатся промывки сети и пусконаладочные работы, а уже 20 мая будет открыт водовод и село получит чистую и безопасную воду. Стоит отметить, что по построенному к селу Кулаково водопроводу очищенная на городских водоочистных сооружениях вода поступит и жителям села Лугового.