В Тюменскую область поступило почти 35 тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область поступило почти 34 300 доз вакцины от коронавируса. Таким образом, на сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 205 243 доз, «ЭпиВакКорона» – 7 790.

– В регионе реализуются различные формы выездной работы: есть все возможности для проведения коллективной вакцинации в трудовых коллективах. Кроме того, осуществляются выезды вакциномобилей в отдаленные населенные пункты, также работают временные пункты в торговых центрах и до 16 мая – в выставочном зале, – рассказали в оперативном штабе.

Вакцинировано «Гам-Ковид-Вак» 161 631 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 96 452 жителя области. Вакциной «ЭпиВакКорона» всего привито первым туром 6 865 человек, полный курс прошли 1 951.