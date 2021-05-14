В Тюмени прооперировали юношу со смещенной коленной чашечкой. Фото Александры Малыгиной.

В Тюмени 15-летний юноша травмировал коленный сустав – у него сместилась коленная чашечка, появилась резкая боль, а отек все нарастал. Родители молодого человека доставили его в травмпункт детского стационара областной клинической больницы № 2.

Специалисты диагностировали наружный вывих надколенника в связи с полным разрывом внутренней связки надколенника. Медики выполнили пункцию коленного сустава и вправили надколенник, однако требовалась операция.

– Травматологи-ортопеды провели молодому человеку хирургическое лечение по современной, малоинвазивной методике – артроскопически. Они восстановили внутреннюю связку надколенника через два небольших разреза, размером не более одного сантиметра каждый. Операция прошла успешно. Молодой пациент прошел курс реабилитации с положительной динамикой под чутким контролем ортопедов и оперирующего хирурга, – рассказала пресс-секретарь ОКБ № 2 Ирина Ющенко.

На сегодняшний день молодой человек свободно ходит без коленного брейса, объем движений в коленном суставе полностью восстановлен. Внутренняя связка надколенника также выполняет свою функцию в полном объеме, избавив парня от болезненных ощущений.