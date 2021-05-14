В логу реки Тюменки обнаружили свалку мусора. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В логу реки Тюменки нашли мусор. Информацию о несанкционированной свалке отходов в районе улиц Камышинской и Перекопской неравнодушные горожане разместили в Instagram.

– Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выехала на место. Информация подтвердилась, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что по данному факту организована проверка. По ее итогам будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Заводоуковске местный житель добился уборки на мусорной площадке, написав обращение в комментарии к одному из постов на страничке губернатора Тюменской области Александра Моора. По словам горожанина Анатолия Обухова, ситуация длилась около месяца.