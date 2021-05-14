В Ишиме в дачном доме после пожара нашли труп. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Ишиме в дачном доме после пожара нашли труп 32-летнего мужчины. Трагедия произошла около трех часов ночи на улице Толбухина в садовом огородническом товариществе «Дорожник».

– По данному факту проводится доследственная проверка. Специалисты в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Среди версий произошедшей трагедии – неосторожное обращение с огнем, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.