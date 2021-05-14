В Заводоуковске добились уборки на мусорной площадке через обращение на страничке губернатора. Фото - "Заводоуковский городской округ" в ВК.

В Заводоуковске местный житель добился уборки на мусорной площадке, написав обращение в комментарии к одному из постов на страничке губернатора Тюменской области Александра Моора. По словам горожанина Анатолия Обухова, ситуация длилась около месяца.

– За что люди деньги платят? Все киснет, тухнет, здесь крысы уже бегают. Контейнерная площадка находится в районе автовокзала, переулок Ворошилова 11, 12, 13. Администрация города, прошу вас разобраться с этим и принять меры к подрядчикам, которые должны вывезти мусор, – просил мужчина под постом с поздравлением с Днем Победы.

На следующий день, 10 мая, весь мусор уже был вывезен. Это подтвердил и сам заводоуковчанин: «Благодарю вас! Я уже в курсе: вчера КамАЗ вывозил мусор, я видел».

Стоит отметить, что сотрудники ЦУР Тюменской области нередко получают жалобы от жителей региона о ненадлежащем содержании контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора. Так, за весну этого года получено 398 таких обращений, 139 из них – за время майских каникул.