Тюменцев приглашают сыграть на электроукулеле на акции «Ночь музеев»

Фото: Департамент информатизации Тюменской области

Центр робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области подготовил для посетителей традиционной всероссийской акции «Ночь музеев» необычные развлечения. В частноости, гостям предложат сыграть на электроукулеле, сообщает пресс-служба ЦРиАСУ.

Работающую нефтяную вышку, электроукулеле, тардис доктора Кто, фигурки, распечатанные на 3D-принтере, молот Тора, робота Валли и многие другие проекты тюменских школьников можно будет посмотреть на выставке «Cyber-мастера» в музее «Дом Машарова» (ул. Ленина, 24). Выставка будет работать с 16.00 до 20.00.

В лаборатории «Технологии и творчество» ждут на программе «IT-мастер». Преподаватели ЦРиАСУ проведут мастер-класс по робототехнике, а на занятии по программированию помогут всем желающим создать свою первую игру в технике Scratch. Мастер-классы пройдут на площадке музейного комплекса им. И.Я. Словцова по адресу: ул. Советская, 63. На мастер-классы обязательна предварительная запись по телефону 8 (3452) 45-35-90.

В 2021 году ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» посвящается Году науки и технологий. Цикл мероприятий пройдет по всей стране 15 мая, посетителей ждут технические мастер-классы, бои роботов, научные лаборатории, а также рассказы о великих ученых, создавших современные технологии.