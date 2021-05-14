В Тюмени капитально ремонтируют 64-летний дом. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени капитально отремонтируют 64-летний дом, который находится на улице Водопроводной, 36. Совсем скоро тут заменят кровлю, а пока специалисты ремонтируют систему водоснабжения и фасад. Кроме того, в подвале меняется теплонагреватель.

– УК проводит работу с собственниками квартир, так как многие владельцы не дают согласие на замену стояков. Эти факты актируются комиссией и предоставляются заказчику. Глава уверен, что жителям нужно больше рассказывать о ремонте, показывать, какие материалы применяются при замене стояков, как идет восстановление нарушенных в ходе работ конструкций, – отметили в городской администрации.

В ведомстве отметили важность соблюдения единой архитектурной концепции с соседними зданиями, так как дом находится в историческом центре. Руслан Кухарук обратил внимание на то, что на фасаде установлены мраморные памятные доски.

– Важно при ремонте внимательно отнестись к их сохранению, а также всех элементов, имеющих архитектурную и историческую ценность, – сказал он.