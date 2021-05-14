В Тюмени состоится XII Юридическая неделя. Фото - пресс-служба Союза ЗСПП.

26 – 30 мая 2021 состоится XII Юридическая неделя в Тюмени. В этом году она пройдет в офлайн-формате и второй раз подряд станет международной. География приезжающих спикеров и участников раскинулась от Благовещенска до Лондона. Организатором выступает Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата» (ЗСПП) – сообщество юристов, адвокатов и арбитражных управляющих.

Традиционно поддержку оказывают органы исполнительной и законодательной власти, представители надзорных инстанций и судебного корпуса, Служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в ТО, а также различные предпринимательские объединения

Деловая программа начнется 26 мая (в День российского предпринимательства) традиционным XI Турниром по судебным поединкам на кубок ЗСПП с участием практикующих юристов, судей и представителей бизнеса.

Технология «судебный поединок» была разработана в 2010 году одним из основателей ЗСПП, кандидатом юридических наук, арбитражным управляющим Василием Горовенко. Понимая важность взаимодействия с вузами при подготовке студентов к дальнейшей работе, члены ЗСПП стремились найти интересные форматы обучения, которые бы позволяли студентам не только наблюдать и познавать формы поведения и работы в суде, но и на практике осваивать данные навыки.

Фото - пресс-служба Союза ЗСПП.

Формат поединков выглядит следующим образом. В составе суда работает судейская коллегия, в которой присутствует «Судья, отправляющий в суд» (реально действующий директор юридической компании, имеющий юробразование), «Действующий судья» (реально действующий судья, представляющий одну из судебных инстанций Тюменской области) и «Судья заказывающий услугу» (реально действующий предприниматель). Судьи наблюдают судебный поединок двух юристов по заранее заданной ситуации, в которой в рамках первого раунда один – «Истец», второй – «Ответчик», а затем они меняются местами. По итогам двух раундов судьи голосуют, и по большей сумме баллов определяется победитель раунда. К концу мероприятия остаются два финалиста, которые сражаются в финальном раунде и победитель получает кубок чемпиона по судебным поединкам.

На старте запуска проекта участвовали студенты юридического факультета ГАОУ ВПО ТО «Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права». В 2015 году технология «судебный поединок» была впервые представлена на Юридической неделе в Новосибирске. В течение двух дней соревновались как студенты юридических вузов, так и действующие юристы-практики Новосибирска. В 2016 году технология «судебный поединок» официально включена в процедуру общественно-профессиональной аттестации студентов и выпускников ИГИП ТюмГУ. В 2017 году она стала применяться и на квалификационных экзаменах.

Особенностью этого года станет проведение поединков в стенах ИГИПА ТюмГУ между студентами, но с предварительным просмотром демонстрационных поединков между профессиональными юристами наиболее успешных компаний Тюменского региона. Вести поединки будет Наталья Андреева, партнёр ЮК «Аспект», руководитель практики юридического обслуживания. Имеет опыт преподавательской деятельности 5 лет. Победители, как всегда, получат ценные призы и подарки.

Подробная программа и возможность регистрации на XII Юридическую неделю в Тюмени по ссылке: http://zspp.ru/tmnlegalweek.html#legalrun.