Тюменские таможенники не пропустили груз с «липовыми» носками из Казахстана. Фото - Тюменская таможня.

Тюменские таможенники не пропустили машину с «липовым» грузом, которая следовала из Казахстана в Москву. В ней находились три тысячи телефонных чехлов Samsung и спортивных носков от Adidas, Reebok и Nike Ущерб без малого оценили на 4,5 миллиона рублей.

– Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей, – рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

В действиях нарушителей усматриваются признаки состава преступления (статья «Незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба»). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом до 80 тысяч рублей. В настоящее время все собранные материалы переданы в полицию.