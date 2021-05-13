В Тюмени приставы сделали ребенка миллионером. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени приставы сделали ребенка миллионером. Отец юного горожанина не платил алименты 8 лет.

– Мужчина официально не был трудоустроен, добровольно исполнять решение суда не спешил, лишь изредка переводил незначительные суммы. В жизни сына гражданин не принимал никакого участия, помощи в воспитании и содержании не оказывал, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что специалист ограничил регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества должника. Тюменцу же внезапно понадобилось продать свою квартиру.

Таким образом, ему пришлось уплатить один миллион рублей в счет погашения задолженности по алиментам. Так как в добровольный срок решение суда не было исполнено, должнику вынесено постановление о назначении исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы долга.