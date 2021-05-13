Жителям Тюмени не продадут алкоголь в День города. Фото - Департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.

Жителям Тюмени не продадут алкоголь в День города, 31 июля. Запрет касается и двух других дней: 17 мая («Последний звонок») и 26 июня (День молодежи)

– В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции в нарушение требований действующего законодательства лица, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа, – предупредили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.

В ведомстве напомнили, что запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.