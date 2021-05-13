В Тюмени минимизируют неудобства жителей при ремонте дворов. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

В Тюмени попытаются минимизировать неудобства жителей при ремонте дворов. Такую задачу поставил глава города Руслан Кухарук.

– В прошлом году нам удалось синхронизировать работу по замене инженерных сетей и благоустройству дворов. Сейчас мы будем работать в этом же направлении, чтобы максимально сократить сроки выполнения ремонта и минимизировать неудобства для жителей, – отметил мэр.

Генеральный директор АО «УСТЭК» Марат Царгасов подтвердил высокую готовность предприятия к началу капитальных ремонтов тепловых сетей. Работы на большинстве объектов, где запланировано последующее благоустройство дворовых территорий, начнутся уже 17 мая.

По словам генерального директора «Росводоканал Тюмень» Андрея Максимова, к ремонту сетей водоснабжения и водоотведения приступят с 1 июня.

Напомним, что в этом году в Тюмени отремонтируют 52 двора. На 24 объектах заменят сети теплоснабжения, в 6 дворах поменяют сети водоснабжения и еще в семи – сети водоотведения.