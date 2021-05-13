На тюменской набережной усилили меры безопасности. Фото: Тюмень - наш дом

На тюменской набережной после того, как с Туры сошел лед, усилили меры безопасности. Спасателям выдали спецсредства, жилеты и радиостанции.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, на первом ярусе по всей длине дежурят 10 спасателей. В их обязанности входит предупредить несчастные случаи, они же ведут профилактическую работу с населением.

– Если вы сильно перегнетесь через парапет, присядете на него или тем более встанете, спасатель подойдет к вам и предупредит, что в целях вашей безопасности так делать нельзя. Тюменцы нередко нарушают эти правила, особенно дети и подростки. При этом прогулка по парапету может обернуться настоящей трагедией. Парапет скользкий, и упасть с него в воду очень легко, а вот выбраться из воды будет сложно, – отметили в администрации.

В случае падения человека в воду спасатель передает информацию на пульт дежурного, а сам с помощью спасательных кругов и веревки удерживает утопающего на воде. Также по всему периметру первого яруса через каждые 50 метров установлены технические лестницы.