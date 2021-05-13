Депутаты тюменской облдумы уделяют внимание строительству сетей газораспределения в селах. Фото - duma72.ru.

Депутаты тюменской областной думы призвали уделять больше внимания строительству сетей газораспределения в сельской местности. Речь о развитии инженерной инфраструктуры зашла в ходе заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Глава аграрного комитета Владимир Ковин заявил, что это актуальная тема, в направлении которой ведется системная работа, однако вопросы до сих пор остаются. По его словам, одной из важных ее составляющих является реализация программы «Комплексное развитие сельских территорий», главная задача которой – создание комфортных условий для селян.

– Есть недопонимание со стороны федерального центра. Если ранее стоял вопрос по поводу заявок, муниципалитеты были менее активны, то сейчас в этом направлении проделана большая работа. В первый год реализации программы сельские территории сформировали 30 заявок, то сейчас их было подано более 150. Но федеральные власти приняли всего пять. Мы, конечно, берем этот вопрос на заметку, будем обращаться в соответствующие структуры, чтобы был увеличен объем финансирования. Стоит отметить, если брать вопросы газификации, воды, дорог – региональное правительство находит любую возможность, чтобы эти вопросы решать, – сообщил парламентарий.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали областному правительству продолжить работу по развитию инженерной инфраструктуры на селе. Ковин подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание строительству сетей газораспределения в сельских населенных пунктах, обеспечить сельские территории питьевой водой в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и развивать транспортную инфраструктуру».

Также на заседании рассмотрели предложения комитета в проект плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2021 год по реализации послания главы государства Федеральному Собранию РФ.

– У нас несколько актуальных тем – по-прежнему это реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», также «Развитие фермерства в Тюменской области», ход выполнения региональной программы продовольственной безопасности и другие. Все вопросы ключевые, направлены на то, чтобы создать достойные условия для проживания и работы в сельской местности, – резюмировал Владимир Ковин.