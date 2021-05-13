В селе Исетское пропал 13-летний мальчик

В селе Исетское Тюменской области пропал 13-летний Денис Бураков. Мальчик вышел из дома накануне, 12 мая, в четыре часа дня. До сих пор его местонахождение неизвестно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», подросток был одет в серую кофту, красную футболку, синие штаны с надписью «Among-us» и черные кроссовки.

Пропавшему на вид 11 – 13 лет, рост составляет 145 – 155 сантиметров, славянской внешности, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Денисе Александровиче, просят позвонить по телефонам: 02/112 полиция, 8 (3452) 793-023 – УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

Дополнено: найден, жив.