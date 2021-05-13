В Тюмени на зебре скутерист сбил девочку

В Тюмени на зебре скутер сбил девочку. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени накануне, 12 мая, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали сразу несколько человек. Виновники аварий передвигались по городу на двухколесном транспорте.

– Во дворе доме на улице 50 лет Октября велосипедист наехал на 20-летнюю девушку, которая получила ушибы. На улице Муравленко водитель на скутере сбил девятилетнюю девочку, идущую по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что за рулем скутера в момент ДТП находился 29-летний мужчина. Школьница получила травмы. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Пышминской 18-летний велосипедист врезался в легковой автомобиль, который принадлежит одной из автошкол города. Молодой человек так сильно влетел в учебный Renault Logan, что пробил заднее стекло. В этот момент в машине находились курсантка и инструктор.