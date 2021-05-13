Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 мая 2021 года увеличилось на 53 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 53 и составило 35 787 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 380 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 349 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 913 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 114 723 летальных исхода, выздоровели 4 527 878 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что городская территория здоровья продолжает работать и открывает новые пункты вакцинации для всех тюменцев и гостей города, например в ТРЦ «Колумб», «Солнечный» и «Кристалл». Также для удобства жителей города открыт пункт вакцинации в микрорайоне Антипино – в филиале городской поликлиники № 6.