В тюменском селе парень «пожертвовал» мошенникам более полумиллиона рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Ярково от 29-летнего местного жителя поступило заявление о мошенничестве. Потерпевшему сначала позвонил якобы сотрудник банка и заверил селянина, что мошенники пытаются воспользоваться его личными данными и оформить кредит на крупную сумму.

Далее потерпевшему стали поступать звонки от службы безопасности банка, сотрудников правоохранительных органов, которые убедили потерпевшего, что они вышли на след мошенника, и его необходимо изобличить. Для этого звонившие попросили ярковчанина оформить кредит на сумму более 500 тысяч рублей и затем перевести деньги на несколько номеров, чтобы закрыть займ.

– Заявитель пояснил, что сомнений у него не возникло, так как звонившие обращались к нему по имени и отчеству, а также были осведомлены о данных паспорта и номерах банковских карт. В итоге, перечислив взятые в кредит деньги, злоумышленники прервали телефонный разговор и на связь больше не выходили, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.