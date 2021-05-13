Возбуждено уголовное дело: последние новости о стрельбе в Тюмени

Участники конфликта найдены: последние новости о стрельбе в Тюмени. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» по факту получения мужчиной множественных огнестрельных ранений. Кровавый инцидент случился сегодня, 13 мая, ночью во дворе жилого дома на улице Клары Цеткин.

– По предварительным данным, между группой мужчин и 34-летним потерпевшим произошел конфликт с применением огнестрельного травматического оружия. Последнего доставили в областную клиническую больницу № 2. Личности участников происшествия установлены, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время криминалисты устанавливают все обстоятельств инцидента. Расследование по уголовному делу продолжается. Следователи обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении причастных к совершению преступления лиц, с просьбой позвонить по телефону 8-904-491-43-25 либо 8 (3452) 42-05-57.

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