В Тюмени опровергли информацию о возгорании в самолете, тушившем пожар. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Оперативном штабе Тюменской области опровергли информации о возгорании в самолете, тушившем пожар. Ранее в средствах массовой информации появились сведения о пожаре на борту самолета Ан-2, принадлежащего тюменской авиабазе.

– Самолет вышел из строя в результате поломки, пожара на борту не было. К тому же, судно принадлежит стороннему авиапредприятию и привлечено по заключенному контракту для ведения авиамониторинга территорий региона, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что в целях исполнения контрактных обязательств поставщик предоставил новый самолет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области с 31 марта составлено 311 протоколов по факту нарушений требований пожарной безопасности. По результатам проверок сообщений о пожарах установлено 49 виновников.