В Заводоуковске госинспектор получил взятку тепловизором. Фото: Ольга Крыльцова

В Заводоуковске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении государственного инспектора в области охраны окружающей среды. Мужчину обвиняют в получении взяток на общую сумму более 360 тысяч рублей.

В марте 2019 года обвиняемый задержал браконьера, который застрелил лося и за молчание потребовал 220 тысяч рублей. Правонарушитель тут же перевел деньги на банковский счет посредника, а тот уже взяткополучателю.

– В июле 2020 года госинспектор задержал другого браконьера, убившего косулю. Тот передал ему имевшийся при себе тепловизор стоимостью, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В настоящее время обвиняемый по решению суда находится под домашним арестом. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.