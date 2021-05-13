Жители Тюменской области стали чаще брать кредиты онлайн. Фото: freepik.ru.

В 1 квартале 2021 года жители Тюменской области взяли в Сбербанке почти 30 тысяч потребительских кредитов на сумму более 7 млрд рублей, средняя сумма одного займа составила 233 тысячи рублей. Основная доля приходится на онлайн-кредитование - 74% таких займов были оформлены клиентами в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или через веб-версию интернет-банка. Годом ранее этот показатель в области был на уровне 67%.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Пандемия подтолкнула к более активному использования удаленных сервисов: покупка продуктов или вещей через Интернет для нас уже повседневность. Банковские услуги также уходят в онлайн. Теперь кредитование, открытие вкладов, оплата счетов не требуют личного посещения офиса и занимают всего несколько минут, именно поэтому они так востребованы. Важно, что можно не только взять кредит удаленно, но и обслуживать его, например, самому выбрать дату платежа или перенести ее».

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Подать заявку на кредит можно из дома в мобильном приложении или на сайте банка. Решение займёт от двух минут – после этого деньги поступят на карту в течение минуты. С подробными условиями потребительского кредитования можно ознакомиться на сайте банка.

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