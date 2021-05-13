Сергея Кириенко избрали председателем наблюдательного совета общества «Знание». Об этом стало по итогам третьего съезда общества, в котором приняли участие более 190 человек из 83 регионов. Его заместителями стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина.

Кроме того, в наблюдательный совет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Генеральным директором избрали основателя холдинга «Нетология групп» Максима Древаля. Кстати, это именно он предложил создать современную и технологичную платформу знаний. Идею поддержал сам президент России Владимир Путин и в Послании заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.