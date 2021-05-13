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Происшествия13 мая 2021 9:46

В Тюмени мужчина во время стажировки получил тяжелую травму на заводе

Работодателя привлекут к административной ответственности
Сергей Швецов
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В Тюмени мужчина во время стажировки получил тяжелую травму на заводе.

В Тюмени мужчина во время стажировки получил тяжелую травму на заводе.

Фото: c cайта 2ГИС

На Тюменском ремонтно-механическом заводе произошел несчастный случай. Тяжелую травму получил инженер ОТК, который проходил стажировку.

– Работник на производственной площадке в тамбуре цеха покраски и деревообработки услышал крик коллеги о падении металлической конструкции. Однако он не успел уйти, и ему на плечо упала ферма. Мужчина потерял сознание, – рассказали в Государственной инспекции труда в Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что очевидцы случившегося вызвали скорую помощь. Позже выяснилось, что пострадавший получил травму тяжёлой степени. Причиной несчастного случая назвали нарушение требований инструкции по охране труда для стропальщика, а также отсутствие контроля со стороны руководства компании за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности при выполнении погрузо-разгрузочных работ стропальщиком. Работодателя привлекут к административной ответственности.

ЧПЧП и происшествия в Тюмени и Тюменской области