Тюменским дачникам начали начислять плату за полив. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Тюменским дачникам с 1 мая начали начислять плату за полив. Сумма будет отражена в квитанциях на оплату, которые они получат в начале июня.

– Абонентам, чьи дома оборудованы водопроводами, плата начисляется по нормативу три кубометра за сотку земли в месяц. Жителям, пользующимся водоразборной колонкой – один кубометр за сотку. В расчет берутся земельные участки, свободные от узаконенных построек, – объяснила начальник отдела по работе с населением «Росводоканал Тюмень» Валентина Ермакова.

В компании отметили, что плата за полив начисляется ежегодно с 1 мая по 31 августа. Тюменцы, дома которых оснащены приборами учета, оплату будут производить за фактически потребленный ресурс. Для корректных начислений платежей необходимо ежемесячно передавать показания счетчиков.

Кстати, подать заявку на установку и опломбировку счетчика можно на сайте водоканала tyumen.rosvodokanal.ru. На все вопросы абонентов готовы ответить специалисты информационно-справочной службы по телефону 540-940.