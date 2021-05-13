В Тюмени велосипедист сломал зубы об машину.

На улице Пышминской в Тюмени 18-летний велосипедист врезался в легковой автомобиль, который принадлежит одной из автошкол города. Дорожный инцидент произошел накануне, 12 мая.

Молодой человек так сильно влетел в учебный Renault Logan, что пробил заднее стекло. В этот момент в машине находились курсантка и инструктор.

Как оказалось, юный велосипедист сломал зубы и получил ушиб. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кстати, в Тюменской области к административной ответственности привлекли уже 20 велосипедистов, которые нарушили правила дорожного движения.