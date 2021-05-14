Погода на 14 мая в Тюмени: до плюс 30

В Тюмени воздух прогреется до плюс 30. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 14 мая, погода в Тюмени будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 13 градусов, днем – плюс 29 – 30. Вечером столбики термометров покажут плюс 22 – 26 градусов. В течение дня будет дуть восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святого пророка Иеремии-Запрягальника, поскольку на это время приходился разгар полевых работ. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. А если солнце всходит ясно – все лето будет красное, погожее. В это время в старину провожали весну и встречали пролетье.