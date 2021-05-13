В Тюменской области сбили двух лосих. Фото - wikipedia.org.

В Тюменской области за два дня сбили двух лосих. Оба диких животных погибли.

Первое ДТП произошло 7 мая на 313-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Тут наезд на самку лося совершен на автомобиле МАН. В втором случае, который произошел на следующий день в Нижнетавдинском районе на 24-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда, животное попало под колеса легкового автомобиля.

– Виновные в гибели животных своими действиями причинили государственному охотничьему фонду ущерб в размере 160 тысяч рублей, которые будут взысканы в гражданско-правовом порядке, – заявили в Госохотдепартаменте Тюменской области.

Специалисты ведомства напоминают, что если вы попали в дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного, не подходите к нему, не предпринимайте попытки скрыться с места ДТП, так как это может повлечь за собой серьезные юридические последствия. Пострадавшее в аварии животное забирать нельзя – это приравнивается к незаконной охоте.