В Тюмени из травмата расстреляли мужчину. Скриншот из видео.

В Тюмени конфликт мужчин во дворе дома на улице Клары Цеткин закончился стрельбой. По словам очевидцев, в деле был задействован не только травмат, но еще ножи и биты.

– Информация о конфликте поступила в отдел полиции в 00.23. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Один из участников происшествия был доставлен в больницу, – рассказали «МегаТюмени» в пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени.

В настоящее время предварительно известно, что трое неизвестных стреляли в мужчину из травматического пистолета, их личности устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.