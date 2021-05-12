Тюменцев приглашают принять участие в конференции «Обеспечение рационального недропользования в интересах государства». Фото предоставлено "КП".

Федеральное бюджетное учреждение «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» 16-17 июня 2021 года в г. Кемерово проводит конференцию «Обеспечение рационального недропользования в интересах государства. Вопросы экспертизы ТЭО кондиций и подсчета запасов месторождений угля и золота».

В работе конференции примут участие представители органов государственной власти Российской Федерации, ведущих компаний-недропользователей, научных, производственных и проектных организаций, авторитетные специалисты в области недропользования.

Конференция проводится с целью повышения качества документов, материалов и информации, а также обоснованности и достоверности данных, положенных в обоснование ТЭО кондиций и подсчета запасов, представляемых на государственную экспертизу.

Приглашаем Вас и специалистов Вашей организации принять участие в конференции, выступить с докладом, направить вопросы и предложения для обсуждения на круглом столе по интересующей Вас тематике с участием экспертного сообщества, органов управления фондом недр и подведомственных им организацией.

Заявки на участие принимаются:

– для участников-слушателей – до 11 июня 2021 г.;

– для выступающих с докладами – до 4 июня 2021 г.

Место проведения: г. Кемерово, ПАРК-ОТЕЛЬ ГРААЛЬ, д. Журавлёво, ул. Боровая, 2.

Формат конференции: гибридный.