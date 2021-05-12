В Тюмени на 106 объектах подстригут кустарники. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени на 106 объектах подстригут кустарники. Таким образом, специалисты «обновят» более 220 тысяч квадратных метров зеленых насаждений.

– Живые изгороди и бордюры из кустарников подвергаются формовочной обрезке не только для красоты. Такие процедуры служат для усиления роста боковых побегов, густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, тем самым придавая кустарникам заданную геометрическую форму, – пояснили в МКУ «ЛесПаркХоз».

Кстати, стрижётся только годовой прирост, чтобы не повредить скелетную одревесневшую часть изгороди. Одновременно у таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви. По мере отрастания стрижка производится от трех до шести раз за вегетационный период.