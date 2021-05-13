На улице 30 лет Победы в Тюмени отключат светофоры. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 13 мая, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Волгоградской и Калинина, Мира и 9 Января и Мира и Калинина, с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц 30 лет Победы и Олимпийской и у дома № 112 на улице 30 лет Победы.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.