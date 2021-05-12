Пьяный тюменец на велосипеде врезался в машину. Фото - "Тюмень" в ВК.

На перекрестке улиц Севастопольской и Энергетиков в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. Мужчина, который передвигался по городу на двухколесном транспорте, был пьян.

– Мужчина тридцати лет въехал в иномарку Hyundai Solaris. В это время автомобиль стоял у светофора, – уточнили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что, предварительно, мужчина на велосипеде получил травму ноги. В настоящее время выясняются обстоятельства дорожного инцидента.