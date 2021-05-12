Ограничение движения по улице Шадринской в Тюмени продлили до середины июня. Фото: Тюмень - наш дом

Ограничение движения по улице Шадринской (на участке от Ботанической до дома № 14 по Шадринской) продлили до 15 июня. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

– Это производственная необходимость. Здесь прокладывают тепловые сети для подключения объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома, расположенные в границах улиц Рылеева, Курчатова, Тюменская», – объяснили в ведомстве.

Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать закрытый участок можно по улицам Саратовской, Охотской и Кемеровской.