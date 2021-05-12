Купальный сезон в Тюмени откроется 20 мая. Фото: c cайта 2ГИС

Купальный сезон в Тюмени откроется 20 мая. До этого дня от купания рекомендуется воздержаться.

В администрации города добавили, что сезон продлится до 26 августа. В настоящее время в областной столице отсутствуют организованные пляжи с оборудованным местом для купания.

– Рекомендуем пока воздержаться от водных процедур на водоемах. Родителям советуем провести с детьми разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности.