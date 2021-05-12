Жителей Ялуторовска призывали вакцинироваться через соцсети. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Больше тысячи жителей Ялуторовска привились против коронавируса за майские праздники. Их призывали сделать прививку через социальные сети.

– Многие приходили и говорили: «Ничего себе, вы даже в праздники работаете! Даже жалели нас, мол, все празднуют, а вы! Только мы ведь посменно выходили прививки ставить, поэтому и с семьями побыли, и отдохнули тоже, – рассказала медицинская сестра процедурной прививочного кабинета Татьяна Дмитриева.

По ее словам, желающих привиться против COVID-19 среди ялуторовчан по-прежнему много. Всего с начала вакцинопрофилактической кампании привили против коронавируса больше шести тысяч местных жителей. Кстати, Ялуторовский район занял первое место по количеству вакцинированных за десять дней среди всех районов юга Тюменской области.