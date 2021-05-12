В Тюмени риелтор пыталась завладеть квартирой умершей женщины. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении четырех лиц. Трое обвиняются в покушении на мошенничество, а сообщница – в пособничестве в покушении на мошенничество.

Осенью 2018 года к экс-риелтору попали документы на трехкомнатную квартиру умершей женщины стоимостью более 3,2 млн рублей. Она решила завладеть недвижимостью и привлекла к афере сожителя и двух подруг.

– Была изготовлена поддельная нотариально удостоверенная доверенность от 20 августа 2016 года от имени умершей на право распоряжения всем ее имуществом. Доверенность оформили на подставное лицо, которое и должно было выступить в роли продавца квартиры, – объяснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ноябре они сдали документы в МФЦ. В ходе правовой экспертизы региональное управление Росреестра послало запросы нотариусу и в ЗАГС. Выяснилось, что нотариус доверенность не выдавал, а сам документ был оформлен спустя два года после смерти владелицы жилища. Полицейские возбудили уголовное дело, которое теперь направлено в суд.