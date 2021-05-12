Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 мая 2021 года увеличилось на 47 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 47 и составило 35 734 человека.

За последние сутки в России выявлено 8 217 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 614 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 905 059 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 114 331 летальный исход, выздоровели 4 518 529 человек.