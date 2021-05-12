В Тюмени накануне Дня Победы мужчина ограбил магазин и побил продавщицу. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени накануне Дня Победы, 8 мая, поступило сообщение о грабеже. Продавец круглосуточного продуктового магазина сообщила, что неизвестный повредил решетку и проник в помещение торговой точки.

Также стало известно, что злодей ударил женщину, похитив из кассы 12 тысяч рублей. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

– В ночь совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Украденные деньги он потратил на спиртное, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время злоумышленник задержан. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.