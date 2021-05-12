Тюменец, месяц назад купивший «бэху», успел более 130 раз нарушить ПДД. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени 23-летний водитель «БМВ 320 I», которую он купил всего месяц назад, успел уже более ста раз нарушить на ней Правила дорожного движения. Совсем скоро он получит 132 «письма счастья».

– Он до сих пор не поставил машину на учет в ГИБДД. За это время 50 раз превысил скорость, 21 перекресток проехал на красный сигнал светофора, 64 раза заехал за стоп-линию, один раз нарушил требования дорожного знака. Все нарушения зафиксированы камерами на дорогах, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Злостного нарушителя нашли по камерам, автомобиль внесли в систему «перехват», а сегодня ночью задержали. Водителя «немца» привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки изъяты.

Если владелец авто и дальше будет ездить на иномарке, не поставив ее на учет, его лишат водительских прав. Также ему надо будет оплатить все штрафы.