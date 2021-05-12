Парковку тюменского Технопарка будут закрывать на ночь. Фото: c cайта 2ГИС

Парковку у тюменского технопарка будут закрывать на ночь. На такие меры местным властям пришлось пойти из-за шумных компаний, на которые постоянно жалуются жители близрасположенных домов.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что администрация областного центра на эти цели закупит специальные выдвижные бордюры – болларды. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,5 миллиона рублей.

Заказчик потребовал, чтобы новые болларды имели паспорта качества. Им, кстати, является служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа Тюмени. Заявки принимают до 19 мая, сам аукцион состоится 21 мая.