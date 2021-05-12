В Тюмени три ребенка пострадали в ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени три ребенка пострадали в ДТП. Тяжких ранений удалось избежать благодаря автокреслам.

Так, накануне, 11 мая, на перекрестке улиц Одесской и Харьковской столкнулись «Субару» и «Пежо». Предварительно, 33-летний водитель японского авто не пропустил вторую иномарку, поворачивая на перекрестке. Повреждения получили 29-летняя женщина и ее двухлетний сын.

Другая авария произошла на окружной дороге в районе улицы Федюнинского. 67-летний водитель «Ниссан Х-Трайл», перестраиваясь, не пропустил «Ниссан Цефиро». В результате неосторожного вождения травмировались два человека: 68-летняя пассажирка «Ниссан Х-Трайл» и пятилетняя девочка, пассажирка второй иномарки. У них ушибы.

Также, по информации местных автоинспекторов, вчера во дворе дома № 35 на улице Николая Федорова девятилетний школьник на самокате выехал с тротуара на дорогу и ударился в колесо ехавшей «Киа Соренто». Ребенок получил ссадины.