Погода на 13 мая в Тюмени: пошла жара

В Тюмени стало жарко. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 мая, несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Тюмени обещает быть ясным. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 – 13 градусов, днем – плюс 27. Вечером столбики термометров покажут плюс 17 – 23 градуса. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 7 метров в секунду.

13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозовое и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.