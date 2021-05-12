Преподаватели сургутского колледжа прошли стажировку у тюменских энергетиков. Фото предоставлено "КП".

Преподаватели Сургутского политехнического колледжа прошли стажировку у тюменских энергетиков. Девять учителей и мастеров производственного обучения улучшили свои профессиональные навыки и повысили квалификацию на базе компании «Россети Тюмень».

– Это логичное продолжение развития наших взаимоотношений с региональной системой профессионального образования. Мы уже много лет встречаемся со студентами, а наши специалисты участвуют в работе государственных экзаменационных комиссий. Таким образом, молодые сотрудники придут в наши подразделения на работу уже подготовленные к решению актуальных отраслевых задач, – подчеркнул директор сургутского филиала «Россети Тюмень» Виталий Мазуров.

Стажировка наставников стала новым этапом интеграции компании в региональную систему профессионального образования. Преподаватели побывали на экскурсии в переключательном пункте 110 кВ «Победа», где им продемонстрировали применяемые технологии и оборудование центра питания, показали устройство релейной защиты и автоматики, а также средства современной диагностики.

Отметим, что энергокомпания активно участвует в подготовке квалифицированных кадров, причем со школьной скамьи. Так, например, уже 1 сентября состоится открытие специализированного энергокласса в нижневартовской школе. Кроме того, в этом году на базе компании пройдут производственную практику порядка 200 студентов вузов и ссузов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.